Barcelona president Messi kaotusest: Messi soovis meile igati vastu tulla, aga La Liga ei lubanud 

„Messi soovis meile igati vastu tulla. Pakkusime talle kahe aasta palka, mille maksaksime välja viie aasta jooksul ja Messi oli sellega nõus. Lootsime väga, et saame sellise süsteemi läbi suruda, aga see siiski ei õnnestunud. La Liga ei tulnud meile vastu,“ kommenteeris Laporta Hispaania meediale.

„Suhtlesime La Ligaga telefonis iga päev ja olime kindlad, et nad teevad meile erandi, sest Messi ise oli ju lepinguga nõus. Reaalsuses see siiski ei toiminud ning me ei saanud Messi pärast Barcelona tulevikuga riskida,“ lisas Laporta.

„Leo legend on uskumatu, ta on enim tiitleid võitnud Barcelona mängija ajaloos. Loodan, et saame sellest kaotusest üle. Nüüd algab uus ajajärk. On aeg enne Messit ja pärast Messit,“ ütles Laporta.



Hispaania liiga läheb lahti juba järgmisel nädalal.