FOTOD | Haapsalu tervitas oma olümpiakangelannat Katrina Lehist 

Haapsalu inimesed said täna tervitada epeevehklejat Katrina Lehist, kes võitis Tokyo olümpiamängude individuaalturniiril pronksi ja naiskonnavõistlusel kulla. Koos Lehisega anti au ka meie naiskonna peatreenerile Kaido Kaabermale ja Lehise isiklikule treenerile Nikolai Novosjolovile. Kogu trio on pärit just nimelt Haapsalust.