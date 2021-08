Martin Laas näitas lõpuspurdis Norra ässale koha kätte 

„Hea on võita kodu lähedal. Okei, siit on Eestisse ligi 1500 kilomeetrit, aga Soome on meie naaberriik,“ ütles Laas pärast võitu portaalile Cyclingnews. „Finiš oli raske, vastutuult ja kergelt allamäge, seega natuke keerukas. Ausalt öeldes tekkisid mul viis kilomeetrit enne lõppu krambid ja ma polnud kindel, kas ma üldse sprintida suudan. Aga meeskond tegi väga head tööd. Rudiger Selig tõi mind 300 meetri peale, seejärel olin teiste tuules ja 150 meetrit enne lõpujoont alustasin sprindiga. Nägin silmanurgast, et ma olin kiirem kui Kristoff, aga ma polnud kindel, et ma temast mööda jõudsin. See oli väga napp võit.“