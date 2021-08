Duranti tegus päev: leping 198 miljonile dollarile ja kolmas olümpiakuld 

Ning septembri lõpus oma 33. sünnipäeva tähistav Durant näitas, et on ka sellist teenistust väärt, kui viskas finaalis prantslaste vastu 29 punkti ja vedas ameeriklased 87 : 82 võidule. USA tiimile oli see neljandaks järjestikuseks kuldmedaliks, Durant kasvatas aga isikliku saldo kolmele kullale. Sama palju on korvpalluritest suutnud vaid teine ameeriklane Carmelo Anthony. Kuid mis veel märkimisväärsem: Durant on alati olnud ka olümpiamängude finaalis pidurdamatu, kui kostitas nii 2012. aastal Londonis hispaanlasi kui ka 2016. aastal Rio de Janeiros serblasi 30 silmaga.

„Kuid see ütleb tema kohta – ja see on põhiline – et ta armastab seda mängu. Talle väga meeldib korvpalli mängida. Ta armastab võita. Ta armastab seltskondlikkust. Ta tahab sellest kogu aeg osa saada, nagu me kõik teame. Ja see ongi tema motivatsioon. Põhimõtteliselt meeldib talle seda teha. Ja meie õnneks on ta selline. Nii et see annab tunnistust tema iseloomust ja soovist kuuluda meeskonda ning otsida väljakutseid ja saavutada edu.“

Päevakangelane Durant tõdes pärast finaali NBC-le antud kiires intervjuus, et seekordne edu olümpial ei tulnud sugugi kergelt.

„Meil oli tõeliselt ebaõnne,“ nentis Durant. „Kaotasime turniiril ühe mängu, kaotasime kaks kontrollmängu, meil olid COVIDiga ebatavalised asjaolud, lisaks liitusid kolm kutti alles pärast NBA finaale.