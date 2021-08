Latvala on Belgia ralli eel optimistlik 

Enne Belgia rallit on Toyota meestel kaksikjuhtimine: Sebastien Ogier on 148 silmaga esikohal ja Elfyn Evans hoiab 111 punktiga teist kohta. Järgneval mehel ehk Hyundai sõitjal Thierry Neuville’l on 96 punkti.

Latvala on enesekindel, et Belgias sõidetav ralli sobib tema tiimile hästi. „Meie sõitjad ja masinad on olnud asfaldirallidel vägagi konkurentsivõimelised. See asjaolu ja meie MM-arvestuse hea seis on selle tõestuseks,“ vahendas Latvala sõnu Soome ralliportaal rallit.fi.