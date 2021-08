ÕL TOKYOS | HÄBI! Eesti järgmised olümpiavõidud tulevad poliitikute suva järgi 

Hasartmängumaksu seaduses on praegu väga selgelt kirjas, milleks laekunud summasid tohib kasutada. Spordile on moel või teisel garanteeritud 12,6 protsenti iga-aastasest kaukast. Peagi enam mitte: valitsus otsustas, et tulevikus kallatakse suurem osa hasartmängumaksu rahadest otse eelarvepotti, kust siis ministeeriumid neid kulbiga välja hakkavad kallama. Selle liigutuse tulemusel kaotab Eesti olümpialiikumine vabaduse poliitilisest kemplemisest.