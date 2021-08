Alonso vaatas tagasi möödunud aegadele: minu ja Hamiltoni tülides oli süüdi McLaren 

2005. ja 2006. aastal F1 sarjas Renault eest sõites tuli Alonso kahel korral maailmameistriks, kuid 2007. aastaks siirdus ta McLarenisse. Tiimi teiseks sõitjaks võeti Hamilton, kes tol aastal tegi oma esimesed sõidud kuninglikus võidusõidusarjas. Mehed ristasid omavahel mitmeid kordi vormelirajal piike ja tundus, et nende läbisaamine ei ole sugugi hea. Nüüd vaatas 40aastane Alonso sellele ajale tagasi ja väitis, et süü tuleks kanda tiimibossi Ron Dennise ning ülejäänud meeskonna kaela.

„Tagasi vaadates arvan, et mina ja Lewis mõtleme sellest ajast samamoodi. Meil ei ole (enam) mingeid probleeme omavahel. Toona oli meil omavahel väga tõsine konkurents, aga see oli aus. Aga kui ausalt rääkida, siis ma ise arvan nii – ja usun, et ka tema mõtleb nii –, et tiim ei saanud selle olukorraga just kõige paremini hakkama. Ma ei taha süüdistada Roni ega kedagi teist isiklikult, aga me olime liiga noored, ambitsioonikad ja keegi ei juhendanud meid õigesti,“ lisas Alonso.