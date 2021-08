Pisarates Messi: tegin enda poolt kõik, et Barcelonasse jääda 

Messilt küsiti sedagi, kas ta usub, et Barcelona tegi enda poolt kõik, et teda klubis hoida. „Ma ei tea. Tean selgelt, et mina tegin enda poolt kõik, et jääda, sest see oli see, mida ma tahtsin,“ ütles kuuel korral Ballon d’Ori teeninud ründeäss.