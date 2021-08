Kas kohalik kaardilugeja aitab Neuville'i Belgias esikohale? „Tean neid teid nii hästi, et ma isegi ei vaja legendi.“  

Hyundai piloot Thierry Neuville on järgmisel nädalavahetusel toimuva Belgia WRC-etapi suurfavoriit. 33aastane ralliäss on üks väheseid tippsõitjaid, kes on varem Ieperis võistelnud, ja tema uus kaardilugeja teab suurepäraselt sealseid teid. Elu parimat MM-etappi läheb tegema ka Adrien Fourmaux, kelle paarimees on pärit Ieperi ringkonnast.