VIDEO | Moto GP täht põleva tsikli ja kaasvõistleja murdunud hüppeliigesega päädinud õnnetusest: „Mul vedas.“ 

Esimesed talle järgnenud sõitjad suutsid asfaldile lebama jäänud Pedrosast ja tema mootorrattast mööda põigata, kui nii hästi ei Lorenzo Savadoril. Aprilia piloot lendas KTMile otsa nii õnnetult, et sõitja käis üle lenkstangi ja tsikkel lahvatas põlema.

Pedrosa tunnistas, et ta täpselt ei teagi, miks ta avasõidus kukkus. „Keerasin kurvi tihedalt kallutades. Aga kui proovisin ratast taas püstloodi tõsta, ei tõusnud see enam, vaid kukkusin keset rada pikali,“ lausus 35aastane hispaanlane. „Mul vedas. Minuga polnud varem sellist asja juhtunud. Olin veidi šokeeritud, kui nägin, et rattad sõidavad minust paremalt ja vasakult mööda.“