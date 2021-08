Latvala: rallivõidud pole enam meie jaoks kõige tähtsamad 

Toyota WRC-meeskonna seis punktitabelis on roosiline, sest MM-sarja kokkuvõttes on nelja parima mehe seas kolm nende pilooti. Sébastien Ogier’l on koos 148, Elfyn Evansil 111 ja Kalle Rovanperäl 82 silma. Toyotade vahele mahub vaid Hyundai piloot Thierry Neuville, kes jääb liidrist maha 52 punktiga. Tootjate arvestuses on Toyota edu Hyundai ees 59 silma.

Eeloleval nädalavahetusel toimub Belgias Ieperi ralli. Latvala tunnistas portaalile DirtFish, et tema strateegia on muutunud. „Võib juhtuda, et meie sõitjad vaatavad rohkem meistrivõistluste üldseisu. See on väga-väga oluline. Kui mõelda eelseisvatele etappidele, siis ütleksin, et sealt punktide teenimine on sõitjatele ja meeskonnale ilmselt olulisem kui [nende rallide] võitmine,” lausus 36aastane soomlane.

„Peame lihtsalt jätkama seni tehtut: valmistame masinad võimalikult hästi ette ja veendume, et kõik on juhtide jaoks õige. Pärast seda vaatame, mis saab.”

Elfyn Evans Rally Estonial. Foto: Erki Parnaku

Kas sellest võib välja lugeda, et Elfyn Evans ei tohi enam esikohtadele sõita ning sisuliselt on tiitliheitlus läbi? Latvala võttis väikese mõttepausi ja tõdes, et nii hull see asi siiski pole.