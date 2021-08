Sappinen euromängu eel: „Kolm väga väikest kaotust ajasid meeskonna vihaseks.“ 

Toona sündis kohtumise ainus värav 12. minutil, kui värava ees sai hea söödu Marinos Tzioni, kes ei eksinud. Flora juhendaja sõnul said määravaks taktikalised detailid. „Need polnud suured: paiknemised väljakul, sööduvalikud. Kuigi noortetreenerid ütlevad, et pisiasju pole, siis need olid pisiasjad,“ lisas Henn muiates.