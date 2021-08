Robert Rooba elust KHLi klubis: "Siin ei hoita üldse tagasi. Keha ja vaim on väsinud, kuid mulle see meeldib!" 

Klubi treeningud on Rooba eelmise tööandja JYPi omadest erinevad. Näiteks kuulub kavasse ka poksimine. „Soomes me ei poksinud,“ ütles ta muiates. „Siin on treeneritel ettevalmistuseks oma lähenemine ja ma üldse ei laida seda. Lõppkokkuvõttes, kui tahame midagi muud teha kui uisutada, siis pole vahet, kas see on jooksmine, ujumine või poksimine. Ja tegelikult ehk poksimine on isegi parem: seal on hokile omaselt füüsiline kontakt ning ka koordinatsioon on väga oluline.“