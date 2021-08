KULDSUUDE ERI: võimukas mära, nuuskpiiritus ja sent surmale võlgu ehk Eesti sportlaste parimad tsitaadid olümpial 

Allar Raja Foto: Karli Saul

Kujutage ette järgmist olukorda. Olete just lõpetanud raske tööpäeva ja astute kontoriuksest rahuliku südamega välja. Äkitselt ümbritseb teid kari hagijaid, kes paluvad – ei, nõuavad! – teilt kommentaari oma tänasele sooritusele. Kuidas käituksite? Umbes selline on sportlase elu. Neid ei taba see muidugi üllatusena, sest nad teavad, et intervjuud käivad ametiga kaasas. Nii nagu erineb atleetide osavus areenil, on erinev ka nende keelekasutus. Kes on mahlakam, kes pritsib kuiva iroonilist huumorit, kes on tõsisest tõsisem. Õhtuleht valis välja 12 parimat tsitaati, mida Eesti sportlased pühapäeval lõppenud Tokyo suveolümpiamängude aegu laususid.