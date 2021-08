Autospordiliit ähvardab väikeklubi treeningpäeval osalejaid sanktsioonidega, korraldaja ei mõista, milles probleem 

„Eesti Autospordi Liit (EAL) tuletab meelde, et kehtiva võistlejalitsentsiga sportlastel on keelatud osaleda EAL-s registreerimata autospordivõistlustel ja -treeningutel. Selle nõude rikkumisel on EAL-l õigus sportlase litsents tühistada ja keelduda uue väljastamisest,“ seisab teates. „Ühtlasi teatame, et kooskõlastuseta autospordivõistluste korraldajate suhtes võib EAL rakendada tähtajatut tegutsemispiirangut autospordis mistahes rollis.“