„Meie jaoks on ta olümpiavõitja!“ Saudi Araabia külvas finaalis disklahvi saanud karateka rahaga üle 

Üle 75 kg kaaluvate meeste kumite finaalis oli Hamedi punktidega 4 : 1 juhtimas iraanlase Sajad Ganjzadehi vastu, kui tabas vastast nii õnnetult pähe, et too jäi teadvusetatult lebama. Kohtunike hinnangul polnud löök reeglitega kooskõlas ning sestap sai Hamedi disklahvi ja võitjaks kuulutati Ganjzadeh.

Saudi Araabia inimeste jaoks on tõeline olümpiavõitja ikkagi Hamedi, ning seda rõhutas ka riigi spordiminister ja olümpiakomitee president prints Abdulaziz bin Turki Al-Faisal.

„Meie kõigi silmis on ta kangelane,“ kirjutas prints sotsiaalmeedias. „Meie olümpiavõitjale Tareg Hamedile määratakse kuldmedali eest ette nähtud preemia [5 miljonit riaali] tema suurepärase tubliduse, loomingulisuse ja oma riigi vägeva esindamise eest maailma tähtede ees. Sa väärid, seda, kangelane, ja tulevik on sinu ees valla.“

„See sümboliseerib armastust ja tunnustust spordi ja vendluse vastu. Üksteise toetamine ühendab saude kogu maailmas. Meie silmis on ta olümpiavõitja ja kõik olümpial osalenud on meie kangelased,“ lausus sportlane Samar Nahdi The Nationalile.