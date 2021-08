Soomlased nigelast medalisaagist: paljud väiksed riigid olid meist paremad ja see on aus pilt 

Soome rahvusringhäälingus arutlesid asja üle spordiametnik Laura Raitio ning ajakirjanikud Bror-Erik Wallenius ja Juha Kanerva. Kui esimene nägi, et klaas on pigem pooltäis, siis mehed olid kriitilisemad.

Raitio arvates esinesid soomlased viimase aasta või kahe ootusi arvestades isegi hästi.

Samal teemal Olümpia Soome avas Tokyos medaliarve „Sportlased püstitasid Soome rekordeid ja tegid hooaja parimaid esitusi. Loomulikult räägiti kümme aastat tagasi, et Soome peaks 2020. aasta Tokyo suveolümpial ja 2022. aasta Pekingi taliolümpial olema Põhjamaadest parim. Tuleb tunnistada, et see pole nii. Rootsi ja Norra edestavad meid selgelt, suvespordis ka Taani,“ nentis Raitio.

Wallenius tõi omalt poolt välja, et medalite võrdluses edestasid Soomet lisaks Põhjamaadele ka Eesti, Läti ja Leedu.

„Paljud väiksed riigid olid paremad kui Soome ja see on aus pilt,“ ütles Wallenius. „Jah, paljud sportlased püstitasid oma rekordid, kuid võib ka ümber pööratult öelda, et kuigi nad püstitasid rekordeid, ei olnud nad lõpptulemuse mõttes ikkagi edukad.“

„Meil ​​oli tõesti väike võistkond ja see on ka tuleviku mure. Kuidas me saame medaleid, kui võistlusel on ainult 45 sportlast,“ küsis Kanerva omalt poolt retooriliselt.