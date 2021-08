OTSEBLOGI JA GALERII | Kas Flora kindlustab ajaloolise pääsme eurosarja alagrupiturniirile?  

Kuigi Flora mängijad teevad alles sooja ja kohtumise alguseni on üle poole tunni, siis juba on teada tiimide koosseisud. Flora alustab klassikalises 4-2-3-1 formatsioonis, kus võrreldes avamänguga on kaks muutust: vasakkakaitses alustab Lukka asemel Kallaste ning keskväljal Soometsa asemel Poom.