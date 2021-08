TÄNA OTSEBLOGI | Kas Flora kindlustab ajaloolise pääsme eurosarja alagrupiturniirile?  

Flora on saanud euromängudes kolm kaotust järjest, kui Meistrite liigas eelringis jäädi Varssavi Legiale alla 0 : 1 ja 1 : 2, millega kukuti Euroopa liigasse. Sealgi tuli napp kaotus Küproselt. Meeskonna ründaja Rauno Sappineni sõnul see masti pole maha löönud.

„Meeskonnavaim on hea, aga kaotada ei meeldi kellelegi. Kolm väga väikest kaotust ajasid meeskonna vihaseks, et tahame teha vigade paranduse,“ kinnitas 25aastane Sappinen.

Omonial on erinevaid hädasid, kui kohtumisest jäävad eemale slovakk Tomaš Hubocan ja tšehh Jan Lejcaks. Lisaks on mitme mehe osalus küsimärgi all. Flora seis on selles vaates parem, sest esmaspäevase seisuga on kõik mängijad terved ja rivis.