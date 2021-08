AMETLIK: Selgus Lionel Messi uus koduklubi! 

Nii nagu arvata oli, nõnda ka läks: FC Barcelonast lahkunud Lionel Messi on löönud käed Lähis-Ida naftarahades supleva Pariisi Saint-Germaniga. Argentiinlane mängib Prantsusmaa pealinnas kaks järgmist hooega ja kontrahti on sisse kirjutatud, et osapolte kokkuleppel on võimalus ka kolmandaks hooajaks, raporteerivad erinevad meediaväljaanded.