PSG sai kokku hirmkõva meeskonna. Kas kellelgi on nende vastu isegi võimalust?

Pariisi Saint-Germaini jalgpalliklubi koosseis peagi algava hooaja eel tundub hirmuäratavalt võimas. Paberi peal ei tohiks kellelgi nende vastu isegi võimalust olla — sel nädalal liitus juba niigi tugeva meeskonnaga Lionel Messi, kes on paljude silmis aegade parim mängija. Kui ihaldatud meistrite liiga karikat nüüd ei võideta, siis oleks see täielik põrumine. Ent samas leidub neid, kes arvavad, et staaridest kubisev supertiim ei pruugi mängumootorit tööle saada.