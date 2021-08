Eesti koondislane naasis Pärnusse: vaatame, kuhu tiivad meid eurosarjas viivad 

Eelmisel hooajal pallis 24aastane Post TLÜ/Kalevi tiimis. Otsus Pärnusse naasta tuli tal kergelt. „Nagu öeldakse, siis korraks tuleb ära minna, et aru saada, kus tegelikult hea on. See oli suhteliselt kindel otsus: tean treenereid ja süsteemi, olen kõigega kursis. Pärnus on hea olla ja meil on väga head fännid,“ lausus ta meeskonna Instagrami kontol.