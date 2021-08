TAGASILÖÖK: Barcelona uut ründeässa ootab pikk vigastuspaus 

See tähendab, et argentiinlane saaks oma debüüdi teha oktoobri keskpaiku. Hispaania meistriliiga hooaeg algab sel pühapäeval, Barcelona võõrustab Real Sociedadi. Kataloonia klubi ründajatest on vigastusega väljas ka Ousmane Dembele, kes paraneb tagumise reielihase traumast. Mänguvalmis on aga juunikuus meeskonda toodud hollandlane Memhpis Depay, Martin Braithwaite ning Antoine Griezmann.