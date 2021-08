TRAGÖÖDIA: Endise maailmarekordiomaniku tippsprinterist poeg tegi enesetapu

„Esmaspäeva õhtul võttis meie poeg Cameron endalt elu. See murdis meie südamed.

Me ei saa kunagi teada, miks Cameron sellise otsuse tegi. Julgustame kõiki, kes on oma eluga hädas, abi paluma. Te pole üksi ning teie ümber on rohkem inimesi, kes teid armastavad ja teist hoolivad, kui võite süngel hetkel arvata.“