Vassiljev: kindlasti on seda kaotust raske üle elada. Tahame olla Euroopas konkurentsivõimelised 

FC Flora kapten Konstantin Vassiljev tõdes pärast jalgpalli Euroopa liiga kolmandast eelringist penaltiseeria järel välja pudenemist, et ta on tulemuse pärast väga löödud. Kuid tänane mäng tõestas ka seda, et Eesti meistriklubi on suuteline eurosarjas tugevatele meeskondadele konkurentsi pakkuma.