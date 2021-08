Ksenija Balta lõplik otsus: ma ei soovi enam kaugushüpperajale astuda 

„Nüüd kui Tokyo OM sai mõned päevad tagasi ametlikult läbi ja oleme jõudnud tagasi kodumaale, olen ka ise saanud ühtteist enda jaoks läbi mõelda. Kahjuks või õnneks ma kohe postitama ei asunud, sest emotsioone oli liiga palju, samas vastandlikuna oli nagu täielik tühjus. Tahtsin anda endale aega kõike seedida ja mõelda selle üle, et kas ajakirjanikele öeldu „... see oli minu viimane kaugushüppe võistlus“ , on see, mida ma tegelikult tunnen ja arvan. Tuleb tõdeda, et sellest ebaõnnestunud võistlusest on möödas 10 päeva ja tunnen endiselt samamoodi - ma ei soovi enam kaugushüppe rajale astuda. Kaugushüpe on tekitanud minu elus mulle seni suurimaid katsumusi, aga samas pakkunud ka suurimat rõõmu. Tegelikkuses lõppude lõpuks katsumused teevad meid tugevamaks ning minu mälestustes on õnneks ülekaalus just need suurimad rõõmud ja õnnestumised, mida on olnud kuhjaga. Millal on siis see õige või vale hetk lõpetada? Selle kohta oskavad tihti täiesti võõrad inimesed vaata, et paremini ja lihtsamalt vastata, kui sportlased ise... miks, ei tea See on küsimus, mida olen ammu aega tagasi nii endalt kui teistelt sportlastelt küsinud ja vastus on olnud alati selline: „seda on raske öelda, aga kui tunned, et sul pole midagi enam anda.“ Siit tekib kohe järgmine küsimus: mis hetkel saad sellest aru, et sul ei ole enam midagi anda? Kas see on järjestikused ebaõnnestunud võistlused või vanus? Kas see, et oled emotsionaalselt tühi või hoopiski see, et sinu tervis enam ei pea vastu? Milline neist aspektidest? Suure tõenäosusega kõik nimetatu loeb, kuid samas võib olla ka mööduv nähtus. Lõpuks vanus pole mingi näitaja, seda on tõestanud paljud sportlased, kas pole nii? Olen neid kõiki tundeid ja mõtteid oma elus tundnud, ebaõnnestunud võistlused kohe väga mitmed aastad, emotsionaalselt tühi, mõne arvates juba liiga vana ja see, et keha ehk ei ole seda koormust enam valmis taluma, aga kui ma oleks neile asjadele tähelepanu pööranud ja mõelnud, siis oleks ma juba lõpetanud aastal 2015, sest 2011 aastal saadud vigastus röövis mul palju edukaid aastaid spordis,täpsemalt 5 aastat, ma küll võistlesin, aga midagi väga suurt ei õnnestunud saavutada, ei suutnud kahjuks Maailma MV kvalifitseeruda.“