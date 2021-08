HUVITAV: Rain Veideman mängib uuel hooajal KK Viimsi särgis 

„KK Viimsi näol on tegemist ambitsioonika klubiga ning saavutasime kiiresti kokkuleppe. Ootan kõvasid lahinguid ja rahvast saali,“ kommenteeris tippkorvpallur liitumist KK Viimsiga.

Veidemani profikarjäär algas 2008. aastal ja selle aja jooksul on ta mänginud peale Eesti klubide ka Saksamaa kõrgliigas ning Itaalia esiliigas. Viimati esindas ta Stings Pallacanestro Mantovat Itaalia esiliigas, kus viskas 16 mängus keskmiselt 10,3 puntki, andis 3,7 söötu ning tegi 1,4 vaheltlõiget.

Veideman on valitud kahel korral VTB Ühisliiga parimaks eestlasest palluriks. „Raini tunnen hästi juba ammusest ajast. Mängijana on ta Eesti publikule ka juba tuntud mees, kelle klass ei jää väljakul märkamata. Kindlasti ootame temalt rünnakul teravust ja olukordade loomist nii endale kui ka teistele. Lisaks on tegu suurte kogemustega mehega, kes oma teadmistega aitab väljakul ka nooremaid mehi,“ rääkis treener Kristjan Evart meeskonna kodulehekülje vahendusel.