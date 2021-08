Hyundai piloodid pakatavad enesekindlusest, Toyota mehed hüppavad tundmatusse vette 

Hyundai piloodid Thierry Neuville ja Craig Breen on eeloleval nädalavahetusel toimuval Ieperi rallil varem osalenud ja võitnud. Toyota meestel sarnast kogemust pole, vaid on leppinud paari testiga. Kas see annab eelise Hyundaile? „Pidavus muutub päris palju ja usun, et see on peamine väljakutse – peame tunnetama piire olukorras, kus meil pole eelnevat kogemust,“ sedastas MM-sarja üldliider Sebastien Ogier.