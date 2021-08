Tänak: Ieperi ralli on üsna omanäoline: pealtnäha võib tunduda lihtne, ent tegelikult on keeruline

Autoralli MM-sarjas viiendat kohta hoidev Ott Tänak stardib sel nädalavahetusel esmakordselt Belgia (asfalt)teedel. Tõsi, testimas käis tunamullune maailmameister seal eelmiselgi aastal, ent teistega võidu pole ta varem kihutanud. Ieperi ralli näol on tegu tõsise katsumusega, sest eestlase sõnul on see küllaltki omanäoline etapp.