Võrkpalli EMiks valmistuvad Eesti ja Soome leppisid viiki 

„Oleme tugevaid trenne teinud ja mehed on seetõttu ka veidi väsinud. Mul on nüüd mõned teemad, millest meestega rääkida ja kus saaksime asju paremini teha. Aga need pole rasked asjad, mida parandada, lihtsalt tuleb mõnele nüansile tähelepau juhtida ja meelde tuletada, et mängiksime distsiplineeritult. Mõistan, et me ei saagi veel väga efektiivselt tegutseda, see võtab veidi aega, et mänguline vorm leida,“ lisas juhendaja.