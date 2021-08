Paidest lahkunud Zelinski: „Minu ja peatreeneri nägemused on kohati väga erinevad.“ 

Zelinski juhtunud väga mustades toonides ei näinud, kuid osustavaks sai tema läbisaamine juhendaja Vjatšeslav Zahovaikoga. „Minu ja peatreeneri nägemused jalgpallist on mingite kohtade pealt väga erinevad. See pole üldse halb, aga see selgus tuli juba mingi aeg pärast alustamist,“ lausus Zelinski Soccernet.ee-le .

„Koostöö läks järjest raskemaks ning leidsime ühiselt, et selleks, et meeskond ei kannataks ja neil ka edaspidi hästi läheks, oleks mul targem kõrvale astuda. See oli ka igati loogiline, sest mina olin ju see, kes võistkonnaga hiljem liitus.“