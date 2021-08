Tucheli viimase minuti käik osutus geniaalseks ja Chelsea napsas superkarika endale 

Kui pool tundi mängitud, haaras Chelsea Hakim Ziyechi löögist 1 : 0 eduseisu. Seejärel said mitmete tõrjetega hiilata nii Chelsea puurilukk Edouard Mendy kui ka tema Villareali kolleeg Sergio Asenjo, kuid 76. minutil suutsid hispaanlased Gerard Moreno isikus viigistada. Seisuga 1 : 1 normaalaeg ka lõppes ja järgnes lisaaeg.

„See otsus ei sündinud spontaanselt,“ kinnitas Tuchel pärast mängu BT Spordile, et väravavahtide viimase minuti vahetus oligi planeeritud. „Rääkisime sellest väravavahtidega juba pärast esimest karikamängu Barnsleyga.

Kepal on parem penaltitõrjumisprotsent. Analüütikud ja väravavahtide treenerid näitasid mulle andmeid. Rääkisime mängijatega ja ütlesime neile, et see võib juhtuda, kui mängime väljalangemismänge.“