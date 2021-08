Iluvõimlemise paleepööre ei mahu jätkuvalt venelastele hinge: räige ebaõiglus, mis oligi ette planeeritud! 

„See oli jultunud viga,“ põrutas legendaarne Vene iluvõimlemistreener Irina Viner-Usmanova ja lisas, et Ashrami eelistamine kohtunike poolt võis olla teadlik skeem, et „Venemaa sportlased tipust minema kupatada.“

Venelastele läheb Ashrami võidu puhul kõige enam hinge, et lindiharjutuses oli talt lint käest pudenenud, samal ajal kui Averina oli teinud näiliselt täiusliku esituse.

„See oli päevselge [kohtunike] viga ja räige ebaõiglus, mis oligi ette planeeritud,“ jätkas emotsionaalne Viner-Usmanova, kes Tokyos tegutses ka Venemaa koondise peatreenerina. „See oli viga, millel polnud puhta spordiga mingit pistmist. See on sama, mis dopingu tarvitamine või kohtunikele altkäemaksu andmine!“

Treener rõhutas, et tal pole midagi Iisraeli tüdruku vastu, vaid et Ashramist tehti lihtsalt vahend, et edukad Vene iluvõimlejad troonilt kukutada.