Tiidrek Nurme nägi olümpiarõngaid vahepeal juba uneski 

„Veel päev enne Eestist äralendu sain Synlabi laborist halva uudise: ”Sinu teine koroonatest on piiripealne.” See tõmbas südame seest värisema, olukord nagu filmist enesest. Üritasin kaineks jääda, kuid siiski hakkasin süüdlasi otsima. Teadagi, kes süüdi. Ise ju täitsa terve, kuid poiss kodus nohune,“ alustas Nurme oma postitust. „Treener Mark [Misch], kes oli tulnud enne olümpiamänge Eestisse, ei osanud muud öelda, kui et: ”Palvetame”. Nii tegimegi ning küsisime eestpalveid teisteltki sõpradelt. Juba tunni pärast olin Synlabi laboris ning andsin uue koroonaproovi. Terve päeva ootasin pingsalt tulemust, kohver veel pakkimata. Närvipinget omajagu, kuid rõõm seda suurem kui tulemuseks oli NEGATIIVNE. See oli hea vaimu ettevalmistus eesootavaks Jaapani reisiks.“