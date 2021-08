Väidetavalt tahtlikult tsiklit piinanud Moto GP äss jääb karistuseks järgmiselt etapilt eemale 

Samas on tõsi see, et Viñalesi ja Yamaha suhted pole sel hooajal olnud üldse kõige paremad. Ta on poodiumile jõudnud kahel korral ning kuigi mehe leping tiimiga kestab 2022. aasta lõpuni, on ta avaldanud soovi tänavuse hooaja järel Yamahast lahkuda.