Põnevaid fakte sajandi üleminekust: Messi sai osa palka krüptorahas, esimene särgikogus müüdi maha minutiga 

Igal juhul esimese laine särgimüük läks PSGl uskumatult menukalt. Esimesed 150000 Messi nimega PSG särki läksid online müügis - pange nüüd tähele - ühe minutiga. Eile lõunaks oli Messi särke müüdud 832000 ehk 90 miljoni euro väärtuses, mis on rohkem kui tema palgaraha. Tõsi, PSGl on Nike'iga hooajaline diil ning Nike annab Prantsusmaa esiklubile iga hooaja eest 80 miljonit eurot olenemata müüdud särkide hulgast. Seega on tänaseks Nike päris kopsaka summa teeninud.