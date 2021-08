Lähipäevadel selgub Christian Erikseni saatus 

Itaalia väljaande Corriere dello Sport kirjutab, et Eriksen on tõenäoliselt sunnitud Milano Interist lahkuma. Arstid on lubanud taanlasel jalgpallurikarjääri jätkata, aga Itaalia vutiliidu reeglid ei luba südamerabanduse saanud mängijatel platsile joosta.

Väike võimalus siiski püsib ning Eriksen peab läbima veel ühed meditsiinitestid, et tema kõlblikkuses Serie Asse veenduda. Pigem aga tundub, et Eriksen peab saapamaalt lahkuma.

29aastasel Eriksenil on kosilane siiski juba olemas, kelleks on tema endine klubi Amsterdami Ajax, kus ta mängis kuni Tottenhami siirdumiseni 2013. aastani. Kusjuures Taani jalgpalli hästi tundva ajakirjaniku Omar Hawwashi väitel on Eriksen Ajaxiga juba sisulise kokkuleppe teinud ning on valmis Hollandisse siirduma. Väidetavalt on ta seal juba igals juhuks läbinud ka arstliku kontrolli ning saanud rohelise tule mängimiseks.