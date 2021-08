Esisada paistab taas: Eesti jalgpallikoondis tegi FIFA edetabelis korraliku tõusu 

Esimesel kohal on jätkuvalt Belgia, kelle järel tõusis teisele kohale Copa America finalist Brasiilia, kes edestab Prantsusmaad. Euroopa meistrivõistluste finaalis Itaalia paremust tunnistanud Inglismaa on neljas ning värske Euroopa meister tõusis viiendaks. Suvel Lõuna-Ameerika parimaks jalgpallikoondiseks tõusnud Argentina on kuues ning esikümnesse mahuvad veel Hispaania, Portugal, Mehhiko ja USA.