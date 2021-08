Eesti parim naiskettagolfar võitis EMilt hõbeda: tuleb rahul olla sellega, mis on

Koondise kapten Raimo Kimmel avaldas EMi eel lootust, et Eesti naaseb Tšehhist kolme medaliga. „Ma usun, et meil on selleks väga head eeldused olemas. Meie tipusportlased on just tulnud USA-st ja karastunud. Nagu Silver [Lätt] ise ütles ka, et said väga hea treeningu alla sealt,“ sõnas ta pressiteate vahendusel.