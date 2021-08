WRC sarja kvalifikatsioonid tagasi? Tänak: varem oli see päris põnev; Latvala: ma olen praeguse süsteemi poolt  

Hyundai sõitjad Thierry Neuville ja Ott Tänak pidasid ideed põnevaks. Eriti hästi arvas sellest belglane.

„Kui kvalifikatsiooni veel olid, siis ma mäletan, et vahel sai oldud päris kiire ja teinekord jälle mitte piisavalt — mõnel juhul päris napilt — ja siis kajastus see kohe tulemuses ja sai endale rajal kehvema positsiooni. Samas võisid kehvad ilmastikuolud kvalifikatsiooni tulemused võistlusel pea peale keerata. Minu meelest lisab see põnevust ja adrenaliini,“ lisas Neuville.

Tänaku meelest on kvalifikatsioonide tagasitoomine vaatenurga küsimus. Kvalifikatsioone sõideti 2012. ja 2013. aastal, mis tähendas, et ka Tänak on saanud seda karjääris proovida.

„Vastus on nii ja naa. See oli nüüdseks mõnda aega tagasi, aga ma mäletan, et kvalifikatsioonid olid päris põnevad. See oli sisuliselt nagu punktikatse, lihtsalt enne rallit, ja seega päris huvitav. Paljud on seda tagasi soovinud, aga eks see on vaatenurga küsimus,“ kommenteeris Tänak.

Tänak viitas sellele, et poole kohaga piloodid, kes episoodiliselt hooajal osalevad, kaotavad siis võimaliku eelise. Näiteks kasvõi tema enda meeskonnakaaslased Craig Breen ja Dani Sordo. Kusjuures Breen on ka üks nendest, kes kvalifikatsiooni ei poolda.

„Osadel Euroopa meistrivõistluste etappidel on seda proovitud ja minu meelest see ei tööta,“ arvas Breen ja tõi näiteks võistluse Liepājas, kus tema kvalifikatsioon ebaõnnestus, ta ei saanud TOP 15 sekka, ent positsiooni said valida vaid esimesed 15 — tema sai aga seeläbi puhtama raja, kui kvalifikatsiooni võitnud ehk 15ndana startinud mees.