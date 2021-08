AMETLIK: Chelsea soetas rekordilise summa eest Itaalia kõrgliiga parima mängija 

Chelsea'ga liitus ta sellepärast, et tundis, et vajab uut väljakutset.

„Mul on hea meel olla taas selles imelises klubis. On olnud pikk teekond: tulin siia, kui olin noor, kellel oli veel palju õppida, ja nüüd olen tagasi ning palju kogenum. Imeline tunne on aidata Chelsea'l võita tiitleid — toetasin seda meeskonda, kui olin veel poisike. Arvan, et 28aastasena, olles värskelt võitnud Itaalia meistriliiga, on praegu selleks [uueks väljakutseks] õige hetk ning loodetavasti õnnestub meil koos palju edu saavutada,“ sõnas Lukaku klubi kodulehel avaldatud intervjuus.