ÕL VIDEO | Rasmus Mägi olümpiafinaalist: mida rohkem süüvida detailidesse, seda uskumatum see tundub 

„Päris üksipulgi ei ole [finaali] vaadanud,“ sõnas ta täna presidendi roosiaias toimunud pidulikul vastuvõtul Õhtulehele, „aga tulemuse tähendus, ma arvan, jääb niikuinii uskumatuks. See oli uskumatu ja jääb samamoodi. Mida rohkem süüvida detailidesse, seda uskumatum see tundub. Kõige olulisem on see, et ülemäära sõnu pole vaja. Aeg räägib niivõrd iseenda eest, seda ei peagi rikkuma.“