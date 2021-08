Ott Tänak tunnistas, et on Belgias hädas tee leidmisega 

Kui reporter küsis kogemuse puudumise kohta neil konkreetsetel teedel, tüüris eestlane jutu tagasi sinna, et tal oli teisel ja kolmandal katsel keeruline mõista, kus lookleb sõidutee. „Ja seda, mis pidamine mingil pinnasel on. Kui mõnel pool tuleb midagi üllatusena, siis ei taha edaspidi täiega suruda. Sada protsenti kindlust pole, aga olen kindel, et see läheb ralli käigus paremaks,“ ütles Tänak ja lisas, et auto töötab üsna hästi.