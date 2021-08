Saksamaale siirduv Kertu Laak flirdib varuplaanina ajakirjanikukarjääriga 

Kertu Laak kasvas üles pisikeses Kohilas, kus ta lisaks muusikakoolis ja võimlemistrennis käimisele läks teises klassis võrkpallitrenni. Just see oli koht, kus ta tundis end kõige paremini: „Võimlemistrennis kasvasin kõigist pikemaks ja mõtlesin, et ehk see pole minu koht, aga võrkpallis tundsin, et seal võin kõige kaugemale jõuda.“