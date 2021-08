Tiidrek Nurme: Tänak ei naudi enda tegevust 

TEEL: Ott Tänak ja Martin Järveoja püsivad Belgia MM-rallil tippkonkurentsis. Foto: Hyundai Motorsport

Reedel sai stardi Belgia ralli ning Ott Tänak ja Martin Järveoja paiknevad kaheksa kiiruskatse järel kolmandal kohal. Nii nagu tuhanded teisedki eestlased, hoiavad meie WRC-tuusadele pöialt ka olümpiasangarid. „Ma ei ütle, et ma olen rallifänn. Pigem olen Eesti spordi fänn – ja muidugi Ott Tänaku oma, sest ta on eestlane. See paneb mu rallit jälgima,“ ütles Tokyo mängudel meeste maratonil 27. koha saanud Tiidrek Nurme.