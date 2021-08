Tänak avapäevast: kogemusest jäi kohati vajaka, kuid õpime samm-sammult 

Ott Tänak, kes enne Ieperi rallit tõdes, et Belgias kihutamine võib kujuneda keeruliseks, jäi esimese päevaga rahule. Tunamullune maailmameister võitis esimese kiiruskatse ning on hetkel kolmandal kohal. Teda edestavad vaid tiimikaaslased Thierry Neuville ja Craig Breen ehk Hyundail on kolmikjuhtimine.