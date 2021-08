VIDEO | Vastu elektriposti sõitnud Katsuta: õnneks ei ajanud ma ühtegi pealtvaatajat alla 

„Vabandan meeskonna ees. See oli suur õnnetus ja kahjuks ei saa ma homme jätkata. Katse alguses tuli suurel kiirusel kurv ja tee oli pisut künklik. Teadsime, et see on raske koht, aga samas pidime kiiresti sõitma, sest nurk polnud kõige teravam. Kui maandusin, siis ei saanud enam keerata. Ma poleks tohtinud sellist viga teha. Tegin suure avarii, kuid õnneks ei sõitnud pealtvaatajatele otsa, nägin neid auto lähedal. Mul on hea meel, et keegi ette ei jäänud. Kuid masin sai kõvasti kannatada ja otsustasime, et homme ei stardi,“ kirjeldas Katsuta juhtunut WRC All Live'i otseülekandes.