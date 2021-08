Eesti ralliäss võitis Soome meistrivõistluste etapi 

„Tunne on hea! Täna oli see hea tunne kõigil kiiruskatsetel. See polnud lihtne, sest mootoriga oli probleeme. Eile oli meie jaoks proovipäev, sest autol olid meie jaoks täiesti uued seadistused,“ kommenteeris Kaur peale viimast kiiruskatset mootoriurheilu.tv'le antud välkintervjuus.