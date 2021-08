Arsenali särgil oma riiki promova Rwanda president: me ei tohi leppida klubi keskpärasusega 

„Nõrk ja kiusatavad,“ kirjeldas Sky Sportsi asjatundja Jamie Carragher Arsenali esitust. Temaga nõustus telelegendist Arsenali fänn Piers Morgan. „See on haletsusväärne. Meid kiusab meeskond, kelle mängijad pole kunagi kõrgliiga tasemel pallinud. See on isegi (Arsenali peatreener Mikel) Arteta standardite järgi madalseisu tipp. Me ei saa sellist mängu järgmisel üheksal kuul näidata.“