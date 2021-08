ŠOKK: Spa ringrada haldava ettevõtte tegevjuht tulistati surnuks 

Spa ringrada haldava firma esindaja Melchior Wathelet avaldas Maillet lähedastele kaastunnet. „Meie juht on surnud. Meie mõtted on tema pere ja lähedastega. Olime kõik temaga lähedased. Raja töötajad olid nagu osa tema perekonnast. See päev on meie jaoks raske,“ tunnistas ta.